***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 486.729.549 400.779.173 266.840.814 204.576.168Satışların Maliyeti11 -408.307.072 -326.294.479 -227.036.966 -168.714.010TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.422.477 74.484.694 39.803.848 35.862.158Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları11 246.826 132.443 166.663 306.104BRÜT KAR (ZARAR)78.669.303 74.617.137 39.970.511 36.168.262Genel Yönetim Giderleri12 -15.762.857 -13.159.342 -8.110.882 -6.807.483Pazarlama Giderleri12 -22.734.342 -19.074.403 -12.821.134 -9.812.830Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.103.911 -1.568.540 -1.118.343 -803.666Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 5.196.637 2.484.210 2.053.415 928.292Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.336.134 -3.379.884 -885.689 -1.763.061ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.928.696 39.919.178 19.087.878 17.909.514Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 7.674.731 1.695.095 3.757.990 1.386.501Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -112.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -2.948.439 3.034.517 4.110.585 1.861.880FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.542.723 44.648.790 26.956.453 21.157.895Finansman Gelirleri15 1.643.855 2.653.222 862.120 889.466Finansman Giderleri15 -10.177.639 -3.385.696 -5.668.498 -2.078.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.008.939 43.916.316 22.150.075 19.968.449Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri999.338 868.787 613.191 -170.110Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -219.409 -929.630 -133.628 -867.152Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 1.218.747 1.798.417 746.819 697.042SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.008.277 44.785.103 22.763.266 19.798.339DÖNEM KARI (ZARARI)39.008.277 44.785.103 22.763.266 19.798.339Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları39.008.277 44.785.103 22.763.266 19.798.339Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürüdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,90020000 1,03350000 0,52530000 0,45690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.378.506 41.666.246Dönem Karı (Zararı)39.008.277 44.785.103Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39.008.277 44.785.103Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.826.230 7.322.297Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 10.862.170 8.655.676Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler247.566 222.629Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler140.298Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 247.566 82.331Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.600.114 6.218.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.602.703 3.713.012Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.997.411 2.505.503Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-10.835 -12.802Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-246.832 -2.600.832Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13,14,15 -9.583.441 -3.677.109Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.15 9.336.609 1.076.277Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.317.884 -1.118.337Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-246.826 -132.443Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -246.826 -132.443Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.948.439 -3.034.517İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler2.948.439 -3.034.517Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -999.338 -868.787Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.344 -6.805Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-10.344 -6.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.372.814 -6.367.845Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.280.649 -23.921.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -22.172.233 -29.034.071İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.108.416 5.112.646Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-310.873 -37.931İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-310.873 -37.931Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.915.305 -18.181.725Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.576.895 1.011.241Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.577.352 -4.042.364Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.253.728 36.437.185İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 7.230.157 8.699.854İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44.023.571 27.737.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)513.981 2.326.303Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-594.486 -395.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.139.335 436.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-84.430 -15.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.054.905 452.402Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.207.321 45.739.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.547.354 -1.741.457Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -4.281.461 -2.331.852YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.171.009 -39.617.925İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri6 2.641.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.212 6.805Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.212 6.805Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.271.292 -7.508.453Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -11.825.828 -6.572.253Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.445.464 -936.200Verilen Nakit Avans ve Borçlar-12.406.622 -40.151.000İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-12.406.622 -40.151.000Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14.316.023 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14.316.023Alınan Temettüler3 11.863.247 1.716.346Alınan Faiz9.583.441 3.677.108FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.816.009 18.679.677Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.708.914 34.643.418Kredilerden Nakit Girişleri45.637.824 34.925.429Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4.071.090 -282.011Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.948.043 -10.969.741Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.948.043 -10.969.741Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.340.690 16.625Ödenen Temettüler-86.013.625 -4.050.000Ödenen Faiz-6.222.565 -960.625YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.266.494 20.727.998Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi598.669 552.839NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.667.825 21.280.837DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.875.684 31.544.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.207.859 52.824.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17.207.859 22.875.684Ticari Alacaklar193.305.400 159.735.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 162.382.744 138.247.816İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar30.922.656 21.487.947Diğer Alacaklar77.268.958 21.274.107İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 76.845.628 21.161.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar423.330 112.456Stoklar4 93.454.449 86.539.144Canlı Varlıklar22.087.458 17.263.737Peşin Ödenmiş Giderler2.665.510 1.088.158İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.665.510 1.088.158Diğer Dönen Varlıklar260.129 175.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar260.129 175.704ARA TOPLAM406.249.763 308.952.297TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR406.249.763 308.952.297DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2.477.459 2.544.588Diğer Alacaklar70.000.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 70.000.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 312.642.634 332.440.796Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller23.230.000 23.230.000Maddi Duran Varlıklar7 364.667.737 362.116.941Arazi ve Arsalar165.122.476 165.122.476Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.482.640 9.482.640Binalar66.998.711 68.130.941Tesis, Makine ve Cihazlar108.111.553 108.007.975Taşıtlar2.034.253 274.254Mobilya ve Demirbaşlar10.985.022 10.759.846Yapılmakta Olan Yatırımlar1.933.082 338.809Kullanım Hakkı Varlıkları3.647.018 3.783.111Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.443.868 3.731.517Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.443.868 3.731.517Peşin Ödenmiş Giderler20 12.562.077 155.455İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.562.077 155.455TOPLAM DURAN VARLIKLAR723.670.793 798.002.408TOPLAM VARLIKLAR1.129.920.556 1.106.954.705KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.326.454 7.633.106İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.326.454 7.633.106Banka Kredileri8 8.326.454 7.633.106Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.694.304 1.554.762İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.694.304 1.554.762Banka Kredileri8 70.472.161 342.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.222.143 1.212.637Diğer Finansal Yükümlülükler8.479.629 4.408.539Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 8.479.629 4.408.539Ticari Borçlar194.374.622 142.942.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 31.282.386 24.052.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 163.092.236 118.890.088Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.403.730 2.789.376Diğer Borçlar6.910.648 22.165.049İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 3.237.011 8.517.758İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.673.637 13.647.291Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)213.594 808.080İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)213.594 808.080Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 115.466 4.177.518Kısa Vadeli Karşılıklar1.055.960 1.136.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar802.595 779.871Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar253.365 356.327Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.890 57.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.890 57.679ARA TOPLAM296.590.297 187.672.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER296.590.297 187.672.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.939.116 72.770.446İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.939.116 72.770.446Banka Kredileri8 21.257.590 70.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.681.526 2.770.446Uzun Vadeli Karşılıklar43.742.058 39.330.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar43.742.058 39.330.203Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 23.709.115 25.849.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER91.390.289 137.949.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER387.980.586 325.622.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar741.939.970 781.332.271Ödenmiş Sermaye10 43.335.000 43.335.000Sermaye Düzeltme Farkları10 37.059.553 37.059.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)320.437.311 334.141.101Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)180.182.093 184.872.916Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 198.074.262 200.578.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.892.169 -15.706.039Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar138.611.719 147.560.914Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.643.499 1.707.271Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.101.868 15.234.912Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar19.101.868 15.234.912Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler56.451.816 49.491.256Yasal Yedekler10 56.451.816 49.491.256Diğer Özkaynak Payları-1.783.387 -1.783.387Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları228.329.532 208.534.506Net Dönem Karı veya Zararı39.008.277 95.319.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR741.939.970 781.332.271TOPLAM KAYNAKLAR1.129.920.556 1.106.954.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297Transferler-2.605.448 -2.605.448 -1.087.427 -3.692.875 0 49.886.463 -46.193.588 3.692.875 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.294.028 -2.294.028 30.520.516 340.170 28.566.658 2.656.351 2.656.351 44.785.103 44.785.103 76.008.112 76.008.112Dönem Karı (Zararı)44.785.103 44.785.103 44.785.103 44.785.103Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.656.351 2.656.351 0 31.223.009 31.223.009Kar Payları3.ii.m 0 0 0 3.967.798 -45.812.521 -45.812.521 -41.844.724 -41.844.724Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 0 203.178.083 -14.242.621 109.463.960 1.072.361 110.536.321 0 11.922.594 11.922.594 49.491.256 -2.377.849 205.176.246 44.785.103 249.961.349 688.863.685 688.863.685Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 200.578.955 -15.706.039 184.872.916 147.560.914 1.707.271 334.141.101 15.234.912 15.234.912 49.491.256 -1.783.387 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 781.332.271Transferler-2.504.693 -2.504.693 -703.903 -3.208.596 98.527.926 -95.319.330 3.208.596 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.186.130 -2.186.130 -8.245.292 -63.772 -10.495.194 3.866.956 3.866.956 0 39.008.277 39.008.277 32.380.039 32.380.039Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 39.008.277 39.008.277 39.008.277 39.008.277Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.186.130 -2.186.130 -8.245.292 -63.772 -10.495.194 3.866.956 3.866.956 0 0 -6.628.238 -6.628.238Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları3.ii.m 0 0 0 6.960.560 -78.732.900 -78.732.900 -71.772.340 -71.772.340Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 0 198.074.262 -17.892.169 138.611.719 1.643.499 140.255.218 0 19.101.868 19.101.868 56.451.816 -1.783.387 228.329.532 39.008.277 267.337.809 741.939.970 741.939.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)39.008.277 44.785.103 22.763.266 19.798.339DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.495.196 28.566.658 -9.189.882 29.167.873Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.732.663 -2.867.535 -1.915.030 -2.187.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-8.616.700 30.520.516 -7.965.492 30.577.920Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 -1.107.499 -853.919 -281.390 -525.027Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar6 -7.509.201 31.374.435 -7.684.102 31.102.947Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-63.772 340.170 -63.772 340.170Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler917.939 573.507 754.412 437.554Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 917.939 573.507 754.412 437.554Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.866.956 2.656.351 1.629.718 1.237.680Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar3.866.956 2.656.351 1.629.718 1.237.680Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)6 3.866.956 2.656.351 1.629.718 1.237.680DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.628.240 31.223.009 -7.560.164 30.405.553TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.380.037 76.008.112 15.203.102 50.203.892Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları32.380.037 76.008.112 15.203.102 50.203.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956602BIST