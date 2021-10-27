***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 18:42
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 802.842.208 617.538.500 316.112.659 216.759.327
Satışların Maliyeti
11 -668.813.347 -512.346.690 -260.506.275 -186.052.211
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
134.028.861 105.191.810 55.606.384 30.707.116
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
11 -194.564 -140.645 -441.390 -273.088
BRÜT KAR (ZARAR)
133.834.297 105.051.165 55.164.994 30.434.028
Genel Yönetim Giderleri
12 -24.083.743 -20.316.771 -8.320.886 -7.157.429
Pazarlama Giderleri
12 -39.431.124 -28.998.957 -16.696.782 -9.924.554
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.325.807 -2.488.741 -1.221.896 -920.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.731.231 4.934.679 1.534.594 2.450.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.323.511 -4.554.999 -987.377 -1.175.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.401.343 53.626.376 29.472.647 13.707.198
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 10.972.088 3.846.370 3.297.357 2.151.275
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -112.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 9.521.853 14.228.021 12.470.292 11.193.504
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.783.019 71.700.767 45.240.296 27.051.977
Finansman Gelirleri
15 2.470.825 4.022.011 826.970 1.368.789
Finansman Giderleri
15 -15.961.819 -5.739.921 -5.784.180 -2.354.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.292.025 69.982.857 40.283.086 26.066.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.471.597 -2.022.740 -2.470.935 -2.891.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -3.552.691 -3.663.093 -3.333.282 -2.733.463
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 2.081.094 1.640.353 862.347 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.653.252 44.768.474
Dönem Karı (Zararı)
76.820.428 67.960.117
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
76.820.428 67.960.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.678.850 1.856.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 16.348.753 13.590.487
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
253.002 268.890
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
193.534
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 253.002 75.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.284.916 6.755.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.387.878 5.796.724
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-102.962 -45.555
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.004.228
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-10.835 -12.802
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
555.264 -4.739.138
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 -13.843.864 -7.068.640
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 14.399.128 2.329.502
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.884.235 -1.931.120
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
194.564 140.645
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 194.564 140.645
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.521.853 -14.228.021
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-9.521.853 -14.228.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.471.597 2.022.740
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.323 -10.151
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.323 -10.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.776.761 -19.590.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.905.857 -22.314.836
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -38.213.486 -27.301.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.692.371 4.986.436
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.482.715 -35.656.503
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.743.511 -1.090.082
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.309.842 -3.556.837
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.454.970 38.968.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 5.050.286 9.478.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.404.684 29.490.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.826.632 3.386.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-314.098 -154.152
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-314.098 -154.152
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-225.155 -671.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.185 1.499.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-180.948 -44.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
103.763 1.543.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.722.517 50.227.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.652.447 -2.293.820
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -4.416.818 -3.164.715
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.291.440 -96.225.392
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6 2.641.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.191 10.151
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.191 10.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.206.880 -10.557.737
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -16.227.418 -8.989.422
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.979.462 -1.568.315
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-12.777.580 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-12.777.580
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.102.281 -97.104.060
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.102.281 -97.104.060
Alınan Temettüler
3 11.863.247 1.716.346
Alınan Faiz
13.843.863 7.068.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.541.493 65.646.292
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.921.956 110.737.856
Kredilerden Nakit Girişleri
97.762.154 111.138.046
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6.159.802 -400.190
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.199.500 -38.545.750
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.199.500 -38.545.750
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.885.527 -484.982
Ödenen Temettüler
-86.876.125 -4.050.000
Ödenen Faiz
-9.502.297 -2.010.832
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.820.319 14.189.374
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.681.663 395.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.501.982 14.585.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.875.684 31.544.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.377.666 46.129.333
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
47.377.666 22.875.684
Ticari Alacaklar
221.351.904 159.735.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 178.847.786 138.247.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
42.504.118 21.487.947
Diğer Alacaklar
93.690.486 21.274.107
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 93.263.932 21.161.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
426.554 112.456
Stoklar
4 91.021.859 86.539.144
Canlı Varlıklar
24.812.684 17.263.737
Peşin Ödenmiş Giderler
2.398.000 1.088.158
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.398.000 1.088.158
Diğer Dönen Varlıklar
356.652 175.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
356.652 175.704
ARA TOPLAM
481.009.251 308.952.297
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
481.009.251 308.952.297
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
2.477.459 2.544.588
Diğer Alacaklar
70.000.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 70.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 332.525.501 332.440.796
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
23.230.000 23.230.000
Maddi Duran Varlıklar
7 364.299.143 362.116.941
Arazi ve Arsalar
165.122.476 165.122.476
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.924.581 9.482.640
Binalar
66.582.659 68.130.941
Tesis, Makine ve Cihazlar
108.256.726 108.007.975
Taşıtlar
1.880.722 274.254
Mobilya ve Demirbaşlar
11.080.047 10.759.846
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.451.932 338.809
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.674.583 3.783.111
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.514.833 3.731.517
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.514.833 3.731.517
Peşin Ödenmiş Giderler
20 12.933.035 155.455
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.933.035 155.455
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
743.654.554 798.002.408
TOPLAM VARLIKLAR
1.224.663.805 1.106.954.705
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.001.091 7.633.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.001.091 7.633.106
Banka Kredileri
8 25.001.091 7.633.106
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.069.015 1.554.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.069.015 1.554.762
Banka Kredileri
8 77.926.086 342.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.142.929 1.212.637
Diğer Finansal Yükümlülükler
10.568.341 4.408.539
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 10.568.341 4.408.539
Ticari Borçlar
202.566.102 142.942.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 29.102.515 24.052.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 173.463.587 118.890.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.616.008 2.789.376
Diğer Borçlar
7.206.478 22.165.049
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.237.011 8.517.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.969.467 13.647.291
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
582.925 808.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
582.925 808.080
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 3.313.391 4.177.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.056.763 1.136.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
803.398 779.871
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
253.365 356.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.229 57.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.229 57.679
ARA TOPLAM
333.996.343 187.672.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.996.343 187.672.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.855.353 72.770.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.855.353 72.770.446
Banka Kredileri
8 32.949.602 70.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.905.751 2.770.446
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.849.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.481.389 137.949.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
437.477.732 325.622.434
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
787.186.073 781.332.271
Ödenmiş Sermaye
10 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
326.478.811 334.141.101
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
179.352.167 184.872.916
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 196.856.986 200.578.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.504.819 -15.706.039
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
145.483.145 147.560.914
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.643.499 1.707.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.963.840 15.234.912
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
18.963.840 15.234.912
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
56.451.816 49.491.256
Yasal Yedekler
10 56.451.816 49.491.256
Diğer Özkaynak Payları
-1.783.387 -1.783.387
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
229.860.012 208.534.506
Net Dönem Karı veya Zararı
76.820.428 95.319.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
787.186.073 781.332.271
TOPLAM KAYNAKLAR
1.224.663.805 1.106.954.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297
Transferler
-3.905.470 -3.905.470 -1.469.711 -5.375.181 51.568.769 -46.193.588 5.375.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.180.460 -2.180.460 30.869.334 340.170 29.029.044 6.319.314 6.319.314 67.960.117 67.960.117 103.308.475 103.308.475
Dönem Karı (Zararı)
67.960.117 67.960.117 67.960.117 67.960.117
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.180.460 -2.180.460 30.869.334 340.170 29.029.044 6.319.314 6.319.314 35.348.358 35.348.358
Kar Payları
3ii.h 3.967.798 -45.812.522 -45.812.522 -41.844.724 -41.844.724
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 201.878.061 -14.129.053 187.749.008 109.430.494 1.072.361 298.251.863 15.585.557 15.585.557 49.491.256 -2.377.849 206.858.551 67.960.117 274.818.668 716.164.048 716.164.048
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 200.578.955 -15.706.039 184.872.916 147.560.914 1.707.271 334.141.101 15.234.912 15.234.912 49.491.256 -1.783.387 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 781.332.271
Transferler
-3.721.969 -3.721.969 -1.017.107 -4.739.076 100.058.406 -95.319.330 4.739.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.798.780 -1.798.780 -1.060.662 -63.772 -2.923.214 3.728.928 3.728.928 76.820.428 76.820.428 77.626.142 77.626.142
Dönem Karı (Zararı)
76.820.428 76.820.428 76.820.428 76.820.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.798.780 -1.798.780 -1.060.662 -63.772 -2.923.214 3.728.928 3.728.928 805.714 805.714
Kar Payları
3ii.h 6.960.560 -78.732.900 -78.732.900 -71.772.340 -71.772.340
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 196.856.986 -17.504.819 179.352.167 145.483.145 1.643.499 326.478.811 18.963.840 18.963.840 56.451.816 -1.783.387 229.860.012 76.820.428 306.680.440 787.186.073 787.186.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.820.428 67.960.117 37.812.151 23.175.014
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.923.214 29.029.044 7.571.982 462.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.248.475 -2.725.575 484.188 141.960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.060.662 30.869.334 7.556.038 348.818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 -1.158.343 -921.681 -50.844 -67.762
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
6 97.681 31.791.015 7.606.882 416.580
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-63.772 340.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
449.695 545.115 -468.244 -28.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 449.695 545.115 -468.244 -28.392
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.728.928 6.319.314 -138.028 3.662.963
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.728.928 6.319.314 -138.028 3.662.963
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6 3.728.928 6.319.314 -138.028 3.662.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
805.714 35.348.358 7.433.954 4.125.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.626.142 103.308.475 45.246.105 27.300.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.626.142 103.308.475 45.246.105 27.300.363
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973018
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