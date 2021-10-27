***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 802.842.208 617.538.500 316.112.659 216.759.327Satışların Maliyeti11 -668.813.347 -512.346.690 -260.506.275 -186.052.211TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)134.028.861 105.191.810 55.606.384 30.707.116Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları11 -194.564 -140.645 -441.390 -273.088BRÜT KAR (ZARAR)133.834.297 105.051.165 55.164.994 30.434.028Genel Yönetim Giderleri12 -24.083.743 -20.316.771 -8.320.886 -7.157.429Pazarlama Giderleri12 -39.431.124 -28.998.957 -16.696.782 -9.924.554Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.325.807 -2.488.741 -1.221.896 -920.201Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 6.731.231 4.934.679 1.534.594 2.450.469Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.323.511 -4.554.999 -987.377 -1.175.115ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)71.401.343 53.626.376 29.472.647 13.707.198Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 10.972.088 3.846.370 3.297.357 2.151.275Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -112.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 9.521.853 14.228.021 12.470.292 11.193.504FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.783.019 71.700.767 45.240.296 27.051.977Finansman Gelirleri15 2.470.825 4.022.011 826.970 1.368.789Finansman Giderleri15 -15.961.819 -5.739.921 -5.784.180 -2.354.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)78.292.025 69.982.857 40.283.086 26.066.541Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.471.597 -2.022.740 -2.470.935 -2.891.527Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -3.552.691 -3.663.093 -3.333.282 -2.733.463Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 2.081.094 1.640.353 862.347 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.653.252 44.768.474Dönem Karı (Zararı)76.820.428 67.960.117Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)76.820.428 67.960.117Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.678.850 1.856.927Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 16.348.753 13.590.487Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler253.002 268.890Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler193.534Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 253.002 75.356Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.284.916 6.755.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.387.878 5.796.724Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-102.962 -45.555Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.004.228Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-10.835 -12.802Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler555.264 -4.739.138Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13,14,15 -13.843.864 -7.068.640Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13,15 14.399.128 2.329.502Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.884.235 -1.931.120Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler194.564 140.645Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 194.564 140.645Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-9.521.853 -14.228.021İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-9.521.853 -14.228.021Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 1.471.597 2.022.740Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.323 -10.151Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-12.323 -10.151İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.776.761 -19.590.035Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.905.857 -22.314.836İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -38.213.486 -27.301.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.692.371 4.986.436Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.482.715 -35.656.503Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.743.511 -1.090.082Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.309.842 -3.556.837Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.454.970 38.968.866İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 5.050.286 9.478.097İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)54.404.684 29.490.769Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.826.632 3.386.172Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-314.098 -154.152İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-314.098 -154.152Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-225.155 -671.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-77.185 1.499.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-180.948 -44.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)103.763 1.543.612Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları73.722.517 50.227.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.652.447 -2.293.820Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -4.416.818 -3.164.715YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.291.440 -96.225.392İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri6 2.641.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri88.191 10.151Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri88.191 10.151Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.206.880 -10.557.737Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -16.227.418 -8.989.422Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.979.462 -1.568.315Verilen Nakit Avans ve Borçlar-12.777.580 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-12.777.580Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-2.102.281 -97.104.060İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-2.102.281 -97.104.060Alınan Temettüler3 11.863.247 1.716.346Alınan Faiz13.843.863 7.068.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.541.493 65.646.292Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri103.921.956 110.737.856Kredilerden Nakit Girişleri97.762.154 111.138.046Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6.159.802 -400.190Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-41.199.500 -38.545.750Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-41.199.500 -38.545.750Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.885.527 -484.982Ödenen Temettüler-86.876.125 -4.050.000Ödenen Faiz-9.502.297 -2.010.832YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.820.319 14.189.374Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.681.663 395.940NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.501.982 14.585.314DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.875.684 31.544.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.377.666 46.129.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri47.377.666 22.875.684Ticari Alacaklar221.351.904 159.735.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 178.847.786 138.247.816İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar42.504.118 21.487.947Diğer Alacaklar93.690.486 21.274.107İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 93.263.932 21.161.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar426.554 112.456Stoklar4 91.021.859 86.539.144Canlı Varlıklar24.812.684 17.263.737Peşin Ödenmiş Giderler2.398.000 1.088.158İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.398.000 1.088.158Diğer Dönen Varlıklar356.652 175.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar356.652 175.704ARA TOPLAM481.009.251 308.952.297TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR481.009.251 308.952.297DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2.477.459 2.544.588Diğer Alacaklar70.000.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 70.000.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 332.525.501 332.440.796Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller23.230.000 23.230.000Maddi Duran Varlıklar7 364.299.143 362.116.941Arazi ve Arsalar165.122.476 165.122.476Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.924.581 9.482.640Binalar66.582.659 68.130.941Tesis, Makine ve Cihazlar108.256.726 108.007.975Taşıtlar1.880.722 274.254Mobilya ve Demirbaşlar11.080.047 10.759.846Yapılmakta Olan Yatırımlar1.451.932 338.809Kullanım Hakkı Varlıkları3.674.583 3.783.111Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.514.833 3.731.517Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.514.833 3.731.517Peşin Ödenmiş Giderler20 12.933.035 155.455İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.933.035 155.455TOPLAM DURAN VARLIKLAR743.654.554 798.002.408TOPLAM VARLIKLAR1.224.663.805 1.106.954.705KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.001.091 7.633.106İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.001.091 7.633.106Banka Kredileri8 25.001.091 7.633.106Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları79.069.015 1.554.762İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları79.069.015 1.554.762Banka Kredileri8 77.926.086 342.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.142.929 1.212.637Diğer Finansal Yükümlülükler10.568.341 4.408.539Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 10.568.341 4.408.539Ticari Borçlar202.566.102 142.942.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 29.102.515 24.052.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 173.463.587 118.890.088Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.616.008 2.789.376Diğer Borçlar7.206.478 22.165.049İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 3.237.011 8.517.758İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.969.467 13.647.291Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)582.925 808.080İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)582.925 808.080Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 3.313.391 4.177.518Kısa Vadeli Karşılıklar1.056.763 1.136.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar803.398 779.871Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar253.365 356.327Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.229 57.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.229 57.679ARA TOPLAM333.996.343 187.672.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER333.996.343 187.672.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35.855.353 72.770.446İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar35.855.353 72.770.446Banka Kredileri8 32.949.602 70.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.905.751 2.770.446Uzun Vadeli Karşılıklar25.849.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.481.389 137.949.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER437.477.732 325.622.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar787.186.073 781.332.271Ödenmiş Sermaye10 43.335.000 43.335.000Sermaye Düzeltme Farkları10 37.059.553 37.059.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)326.478.811 334.141.101Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)179.352.167 184.872.916Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 196.856.986 200.578.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.504.819 -15.706.039Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar145.483.145 147.560.914Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.643.499 1.707.271Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.963.840 15.234.912Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar18.963.840 15.234.912Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler56.451.816 49.491.256Yasal Yedekler10 56.451.816 49.491.256Diğer Özkaynak Payları-1.783.387 -1.783.387Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları229.860.012 208.534.506Net Dönem Karı veya Zararı76.820.428 95.319.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR787.186.073 781.332.271TOPLAM KAYNAKLAR1.224.663.805 1.106.954.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297Transferler-3.905.470 -3.905.470 -1.469.711 -5.375.181 51.568.769 -46.193.588 5.375.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.180.460 -2.180.460 30.869.334 340.170 29.029.044 6.319.314 6.319.314 67.960.117 67.960.117 103.308.475 103.308.475Dönem Karı (Zararı)67.960.117 67.960.117 67.960.117 67.960.117Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.180.460 -2.180.460 30.869.334 340.170 29.029.044 6.319.314 6.319.314 35.348.358 35.348.358Kar Payları3ii.h 3.967.798 -45.812.522 -45.812.522 -41.844.724 -41.844.724Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 201.878.061 -14.129.053 187.749.008 109.430.494 1.072.361 298.251.863 15.585.557 15.585.557 49.491.256 -2.377.849 206.858.551 67.960.117 274.818.668 716.164.048 716.164.048Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 200.578.955 -15.706.039 184.872.916 147.560.914 1.707.271 334.141.101 15.234.912 15.234.912 49.491.256 -1.783.387 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 781.332.271Transferler-3.721.969 -3.721.969 -1.017.107 -4.739.076 100.058.406 -95.319.330 4.739.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.798.780 -1.798.780 -1.060.662 -63.772 -2.923.214 3.728.928 3.728.928 76.820.428 76.820.428 77.626.142 77.626.142Dönem Karı (Zararı)76.820.428 76.820.428 76.820.428 76.820.428Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.798.780 -1.798.780 -1.060.662 -63.772 -2.923.214 3.728.928 3.728.928 805.714 805.714Kar Payları3ii.h 6.960.560 -78.732.900 -78.732.900 -71.772.340 -71.772.340Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 196.856.986 -17.504.819 179.352.167 145.483.145 1.643.499 326.478.811 18.963.840 18.963.840 56.451.816 -1.783.387 229.860.012 76.820.428 306.680.440 787.186.073 787.186.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)76.820.428 67.960.117 37.812.151 23.175.014DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.923.214 29.029.044 7.571.982 462.386Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.248.475 -2.725.575 484.188 141.960Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.060.662 30.869.334 7.556.038 348.818Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 -1.158.343 -921.681 -50.844 -67.762Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar6 97.681 31.791.015 7.606.882 416.580Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-63.772 340.170Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler449.695 545.115 -468.244 -28.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 449.695 545.115 -468.244 -28.392Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.728.928 6.319.314 -138.028 3.662.963Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar3.728.928 6.319.314 -138.028 3.662.963Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)6 3.728.928 6.319.314 -138.028 3.662.963DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)805.714 35.348.358 7.433.954 4.125.349TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.626.142 103.308.475 45.246.105 27.300.363Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.626.142 103.308.475 45.246.105 27.300.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973018BIST