***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 393.563.137 219.888.735Satışların Maliyeti11 -341.477.615 -181.270.106TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.085.522 38.618.629Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları11 2.352.849 80.163BRÜT KAR (ZARAR)54.438.371 38.698.792Genel Yönetim Giderleri12 -12.028.310 -7.651.975Pazarlama Giderleri12 -23.603.210 -9.913.208Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -1.240.285 -985.568Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 5.301.439 3.143.222Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.499.744 -450.445ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.368.261 22.840.818Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 5.251.438 3.916.741Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 0 -112.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -12.614.293 -7.059.024FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.005.406 19.586.270Finansman Gelirleri15 1.954.828 781.735Finansman Giderleri15 -13.178.345 -4.509.141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)781.889 15.858.864Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.027.373 386.147Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -43.968 -85.781Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 1.071.341 471.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.809.262 16.245.011DÖNEM KARI (ZARARI)1.809.262 16.245.011Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.809.262 16.245.011Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,04180000 0,37490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.605.099 28.886.811Dönem Karı (Zararı)1.809.262 16.245.011Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.809.262 16.245.011Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.609.437 12.853.572Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 8.732.991 5.339.609Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-70.820 121.256Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -70.820 121.256Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.068.117 2.937.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.436.186 766.125Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.631.931 2.171.452Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-14.820 -10.835Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.198.917 -560.593Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13.14.15 -5.840.084 -5.026.713Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.14.15 10.039.001 4.466.120Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.528.340 -1.561.646Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.352.849 -80.163Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.352.849 -80.163Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12.614.293 7.059.024İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12.614.293 7.059.024Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -1.027.373 -386.147Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.679 -4.510Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-10.679 -4.510İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-37.043.780 5.500.213Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.816.758 -2.859.530İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.116.888 -397.488İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.699.870 -2.462.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.914 94.316İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.914 94.316Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.314.821 -249.700Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.784.799 -2.053.320Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-337.571 -689.708Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.547.929 13.287.261İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.700.703 2.843.484İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)50.847.226 10.443.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)662.030 945.057Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-707.371 -1.587.448İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.283.505 -1.386.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.043.741 4.543Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.239.764 -1.391.258Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.625.081 34.598.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-729.690 -1.500.921Vergi İadeleri (Ödemeleri)749.672 -4.211.064YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.162.927 -19.710.661İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1.127.746Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.678 80.378Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.678 80.378Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.784.108 -4.443.777Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.484.950 -3.578.988Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.299.158 -864.789Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.280Verilen Nakit Avans ve Borçlar-29.042Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-29.042Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-14.309.004 -20.373.978İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-14.309.004 -20.373.978Alınan Faiz5.840.083 5.026.716FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.232.356 -13.082.724Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri120.085.328 14.217.550Kredilerden Nakit Girişleri117.195.273 11.403.232Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri2.890.055 2.814.318Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-98.878.605 -10.547.473Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-98.878.605 -10.547.473Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-664.630 -666.807Ödenen Temettüler-3.000.000 -13.103.785Ödenen Faiz-6.309.737 -2.982.209YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.535.670 -3.906.574Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.093.535 72.488NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.442.135 -3.834.086DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.172.004 22.875.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.729.869 19.041.598Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri31.729.869 43.172.004Ticari Alacaklar265.636.953 206.668.770İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 215.656.323 164.076.289İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar49.980.630 42.592.481Diğer Alacaklar147.394.022 116.345.953İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 147.316.375 116.277.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar77.647 68.733Stoklar4 136.783.124 107.468.303Canlı Varlıklar36.142.200 30.004.552Peşin Ödenmiş Giderler4.680.248 4.342.677İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.680.248 4.342.677Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.403.552 1.421.602Diğer Dönen Varlıklar16.351.409 3.307.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16.351.409 3.307.669ARA TOPLAM640.121.377 512.731.530TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR640.121.377 512.731.530DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.265.488 4.265.488Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 470.826.422 508.579.395Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.139.280 37.120.000Maddi Duran Varlıklar7 763.657.613 767.009.263Arazi ve Arsalar333.420.980 333.420.980Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri13.532.652 13.532.652Binalar121.876.091 123.038.820Tesis, Makine ve Cihazlar279.289.885 283.603.931Taşıtlar1.612.939 1.738.570Mobilya ve Demirbaşlar12.003.896 11.674.310Yapılmakta Olan Yatırımlar1.921.170 0Kullanım Hakkı Varlıkları3.721.787 3.697.557Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.484.623 4.750.420Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.484.623 4.750.420Peşin Ödenmiş Giderler1.096.734 1.067.688İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.096.734 1.067.688TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.286.191.947 1.326.489.811TOPLAM VARLIKLAR1.926.313.324 1.839.221.341KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar117.975.040 29.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar117.975.040 29.000.000Banka Kredileri8 117.975.040 29.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.280.563 88.026.026İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.280.563 88.026.026Banka Kredileri8 19.167.031 86.881.612Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.113.532 1.144.414Diğer Finansal Yükümlülükler17.038.247 14.148.192Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 17.038.247 14.148.192Ticari Borçlar297.631.706 231.732.333İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 52.018.028 37.317.325İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 245.613.678 194.415.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.585.622 5.340.792Diğer Borçlar65.763.716 7.996.322İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 44.707.927 3.237.011İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.055.789 4.759.311Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)665.432 323.672İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)665.432 323.672Kısa Vadeli Karşılıklar1.505.699 1.356.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.252.334 1.102.785Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 253.365 253.365Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.066 4.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.066 4.345ARA TOPLAM528.462.091 377.927.832TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER528.462.091 377.927.832UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.644.714 36.072.518İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.644.714 36.072.518Banka Kredileri8 33.462.719 33.041.342Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.181.995 3.031.176Uzun Vadeli Karşılıklar57.186.006 53.264.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar57.186.006 53.264.858Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 68.130.481 69.214.586TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.961.201 158.551.962TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER690.423.292 536.479.794ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.235.890.032 1.302.741.547Ödenmiş Sermaye10 43.335.000 43.335.000Sermaye Düzeltme Farkları10 37.059.553 37.059.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)738.732.985 757.344.477Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)476.179.357 481.012.937Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 497.724.867 502.507.386Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.545.510 -21.494.449Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar259.209.534 272.987.446Diğer Kazançlar (Kayıplar)3.344.094 3.344.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.002.059 31.296.639Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar36.002.059 31.296.639Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler62.437.028 56.451.815Yasal Yedekler10 62.437.028 56.451.815Diğer Özkaynak Payları-1.188.924 -1.188.924Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları317.703.069 231.533.145Net Dönem Karı veya Zararı1.809.262 146.909.842TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.235.890.032 1.302.741.547TOPLAM KAYNAKLAR1.926.313.324 1.839.221.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 200.578.955 -15.706.039 184.872.916 147.560.914 1.707.271 334.141.101 15.234.912 -1.783.387 49.491.256 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 781.332.271Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.280.589 -1.280.589 -371.228 -1.651.817 96.971.147 -95.319.330 1.651.817 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-654.106 -654.106 -651.208 -1.305.314 2.237.238 16.245.011 16.245.011 17.176.935 17.176.935Dönem Karı (Zararı)16.245.011 16.245.011 16.245.011 16.245.011Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-654.106 -654.106 -651.208 -1.305.314 2.237.238 0 931.924 931.924Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları3.ii.l 6.960.559 -78.732.899 -78.732.899 -71.772.340 -71.772.340Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 0 199.298.366 -16.360.145 182.938.221 146.538.478 1.707.271 331.183.970 17.472.150 -1.783.387 56.451.815 0 226.772.754 16.245.011 243.017.765 726.736.866 726.736.866Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 502.507.386 -21.494.449 481.012.937 272.987.446 3.344.094 757.344.477 31.296.639 -1.188.924 56.451.815 231.533.145 146.909.842 378.442.987 1.302.741.547 1.302.741.547Transferler-4.782.519 -1.706.069 -1.706.069 153.398.430 -146.909.842 6.488.588Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.061 -51.061 -7.579.017 -7.630.078 4.705.420 1.809.262 1.809.262 -1.115.396 -1.115.396Dönem Karı (Zararı)1.809.262 1.809.262 1.809.262 1.809.262Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-51.061 -51.061 -7.579.017 -7.630.078 4.705.420 -2.924.658 -2.924.658Kar Payları3.ii.l 5.985.213 -68.004.096 -68.004.096 -62.018.883 -62.018.883Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.492.826 -4.492.826 775.590 775.590 -3.717.236 -3.717.236Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 0 497.724.867 -21.545.510 476.179.357 259.209.534 3.344.094 738.732.985 36.002.059 -1.188.924 62.437.028 317.703.069 1.809.262 319.512.331 1.235.890.032 1.235.890.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.809.262 16.245.011DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.630.078 -1.305.314Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.827 -817.633Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-7.579.017 -651.208Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 -2.267.189 -826.109Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar6 -5.311.828 174.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.766 163.527Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 12.766 163.527Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.705.420 2.237.238Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar4.705.420 2.237.238Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)6 4.705.420 2.237.238DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.924.658 931.924TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.115.396 17.176.935Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.115.396 17.176.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026888BIST