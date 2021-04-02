***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.03.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması12 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması13 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi15 - Dilek ve görüşler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PETUN-2020 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 PINAR ET 2020 OGK İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİŞirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar edildi.2. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn. Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Kemal SEMERCİLER Sn.Sezai BEKGÖZ ve Sn. Fatma Dilek YARDIM, 1 yıl süreyle 2021 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 100.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 09.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1553 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-E-00061555135 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.5. Şirketin 2020 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2021 yılı içersinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.6. 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 95.319.330 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 95.319.330 TL olarak hesaplanmıştır.Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 3.670.611 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 19.797.988 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılmasına, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %129,20'sini bulacak şekilde 46.071.212 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 55.988.820 TL), 6.960.559 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kar payı ödemelerinin 30 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine, karar verildi.Söz konusu karar uyarınca1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 1,2920 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.EK:Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıOlağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar CetveliTadil tasarısıKar Dağıtım TablosuHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 petun tutanak.pdf - TutanakEK: 2 petun hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 petun tadil tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 2020 PINAR ET Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922936BIST