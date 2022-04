***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇEŞMEAdres Altın Yunus Mah. 3215 Sokak No:38 Çeşme/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliğinin tasvibi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,12 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,13 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,15 - Dilek ve görüşler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PETUN-2021 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Pınar et 2021 Ogk ilan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİŞirketimizin 29 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Cengiz EROL'un üyeliğinin tasvibine, karar verildi.2-Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar edildi.3-Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn. Kemal SEMERCİLER, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn.Sezai BEKGÖZ ve Sn. Fatma Dilek YARDIM, 1 yıl süreyle 2022 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.5-Şirketin 2021 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2022 yılı içersinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.6-2021 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2021 yılı net dönem kârı olan 146.909.842 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 146.909.842 TL olarak hesaplanmıştır.Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 275.560 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 29.437.080 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılmasına, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %109,80'ini bulacak şekilde 23.431.620 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 47.581.830 TL), 5.985.213 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 29 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmesine, karar verildi.Söz konusu karar uyarınca1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 1,0980 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.EK:Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıOlağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar CetveliKar Dağıtım TablosuHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 PETUN-2021_OGK_TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 PETUN-2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 PETUN-2021_OGK_HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.SaygılarımızlaPINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021443BIST