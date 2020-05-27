***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2020 16:32
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi eki Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846928
BIST
17:53105.013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.988,35
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
17:536,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0505
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
17:537,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
17:53370,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,57
|Açılış
|: 370,18
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|4.503.246
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,85
|16.178.332
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|914.120
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|344.323.956
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.054.452
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.407.398
|% -9,97
|
|AVTUR
|2,26
|62.863.736
|% -9,96
|
|RTALB
|28,02
|25.900.493
|% -9,96
|
|GARAN
|7,65
|1.866.840.804
|% 1,46
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|ASELS
|30,06
|977.971.495
|% 2,66
|
|PGSUS
|59,10
|898.852.442
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,75
|851.476.404
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,43
|352.517.955
|% 5,15
|
|GARAN
|7,65
|1.866.840.804
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,87
|532.714.503
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|345.984.027
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2661
|8,3076
|% 0,26
|
|Frank
|6,9685
|7,0105
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-9,24
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.431
|0,90
|
|Tam
|2.472
|2.495
|1,10
|
|Yarım
|1.207
|1.219
|0,50
|
|Çeyrek
|603
|610
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|34,42
|34,42
|-1,75
|