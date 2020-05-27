***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKemalpaşa Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi eki Gelir TablosuMali Tablonun Verilme Tarihi27/05/2020Açıklamalar01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846928BIST