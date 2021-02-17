***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 13:56
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910351
BIST
15:121.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:127,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:128,4615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:12403,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 403,68
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ATEKS
|59,95
|15.388.734
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.347.110
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.698.487
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|9.541.087
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|59.159.520
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|120.917.210
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,62
|2.050.223.258
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.485.512.079
|% 9,90
|
|SASA
|42,16
|1.470.068.073
|% 2,38
|
|KOZAL
|144,50
|1.385.204.028
|% -0,21
|
|GARAN
|9,67
|1.191.242.942
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,53
|720.872.588
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|2.050.223.258
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.485.512.079
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|595.566.303
|% -0,80
|
|KARSN
|5,03
|773.880.363
|% 2,44
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0100
|7,0122
|% 0,27
|
|Euro
|8,4574
|8,4610
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6881
|9,7367
|% -0,06
|
|Frank
|7,7979
|7,8449
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8637
|1,8730
|% 0,29
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,09
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.672
|2.740
|-3,48
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|-1,68
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|0,79
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23VAKBN
Yüzde 5.72 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 366, 394 adet işlem
-
15:22ECZYT
Yüzde 8.04 oranında artışla 59.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 842, 118 adet işlem
-
15:21XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 24, 219.00 milyon TL de
-
15:21HLGYO
Yüzde 5.04 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 002, 352 adet işlem
-
15:20DMSAS
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 076 adet işlem