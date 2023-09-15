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***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.09.2023 19:22
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 800.000.000 TL (Sekiz yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarihli 2023/54 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195488


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Tam 11.043 11.155 22,00  
Yarım 5.538 5.601 11,00  
Çeyrek 2.761 2.800 5,00  
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