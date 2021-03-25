***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2021 16:59
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Madde Tadiline İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Kayıtlı sermaye" başlıklı 6. maddesi onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI Tadil Metinleri-PETUN (2).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920511
BIST
17:121.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:127,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:129,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0544
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:12444,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,39
|Açılış
|: 444,18
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|58.451.789
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.595.997
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.043.640
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,12
|3.032.456.201
|% -1,11
|
|SASA
|47,44
|1.702.032.895
|% 0,30
|
|KOZAL
|122,70
|1.171.850.693
|% 3,28
|
|THYAO
|12,76
|881.031.861
|% -1,92
|
|PETKM
|5,75
|849.255.764
|% 2,31
|
|GARAN
|7,12
|3.032.456.201
|% -1,11
|
|TSKB
|1,41
|269.251.107
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,20
|224.840.994
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,20
|358.880.922
|% -1,35
|
|DOHOL
|3,21
|492.679.660
|% -0,93
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9474
|7,9516
|% 0,39
|
|Euro
|9,4100
|9,4393
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,8687
|10,9232
|% 0,55
|
|Frank
|8,4536
|8,5045
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1116
|2,1222
|% 0,26
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|3,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|23,44
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|11,34
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-1,79
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:24IZTAR
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 370 adet işlem
-
17:22AKFGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 217, 249 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EREGL, GUBRF
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 27 kaybederek (% -0.27 ) 1, 216
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, ISGSY, IZFAS, SEYKM, ISKPL, TGSAS, TMSN, IDEAS, KSTUR, YESIL