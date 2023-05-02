***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
02.05.2023 15:26
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nalan Erkarakaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Sezai Bekgöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sezai Bekgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nalan Erkarakaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tolga Bağcı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nalan Erkarakaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sezai Bekgöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yılmaz Gökoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144544
BIST
15:354.607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,00
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3519,4719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0325
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3521,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0448
|Açılış
|: 21,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:351.244,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.243,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:35
|GRTRK
|25,74
|7.202.412
|% 10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.310.664.661
|% 9,96
|
|ORCAY
|7,59
|80.470.169
|% 9,84
|
|BOBET
|19,18
|231.772.345
|% 6,03
|
|BASGZ
|13,98
|60.781.919
|% 2,34
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KLRHO
|22,54
|26.386.550
|% -8,89
|
|PSGYO
|4,81
|70.722.887
|% -8,56
|
|IMASM
|25,04
|155.053.401
|% -8,55
|
|MAGEN
|34,14
|55.718.722
|% -7,98
|
|KOPOL
|48,46
|1.543.550.975
|% -3,08
|
|EUPWR
|78,95
|1.310.664.661
|% 9,96
|
|CVKMD
|184,70
|1.190.633.249
|% -0,32
|
|ASTOR
|47,38
|594.871.941
|% -4,51
|
|GESAN
|63,65
|592.869.366
|% -5,00
|
|AKFYE
|12,99
|476.755.074
|% -0,84
|
|KOPOL
|48,46
|1.543.550.975
|% -3,08
|
|EUPWR
|78,95
|1.310.664.661
|% 9,96
|
|PSGYO
|4,81
|70.722.887
|% -8,56
|
|ASTOR
|47,38
|594.871.941
|% -4,51
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4673
|19,4719
|% 0,17
|
|Euro
|21,3886
|21,4128
|% 0,21
|
|Sterlin
|24,2129
|24,3343
|% -0,08
|
|Frank
|21,5982
|21,7283
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1766
|5,2026
|% 0,10
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|
Seans Raporu
15:35
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15:50KIMMR
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15:49XU050
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15:49
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