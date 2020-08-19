***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
19.08.2020 10:39
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/08/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
19/08/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 19/08/2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869887
BIST
13:251.106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
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|: 1.099
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En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ARTI
|2,97
|1.007.035
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|142.813
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,70
|6.158.283
|% 9,98
|
|RTALB
|62,90
|457.335.638
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|KENT
|2.040,10
|9.166.169
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.272.245
|% -9,96
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,10
|542.569
|% -7,88
|
|FMIZP
|83,80
|643.776
|% -7,76
|
|EKGYO
|1,97
|861.218.877
|% 1,55
|
|SISE
|6,08
|807.068.175
|% 2,36
|
|GARAN
|7,24
|609.262.931
|% 1,54
|
|ASELS
|17,92
|519.445.680
|% 1,24
|
|GUSGR
|6,25
|469.943.833
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,97
|861.218.877
|% 1,55
|
|SISE
|6,08
|807.068.175
|% 2,36
|
|MAKTK
|2,70
|259.964.927
|% 6,72
|
|GARAN
|7,24
|609.262.931
|% 1,54
|
|GUSGR
|6,25
|469.943.833
|% 1,96
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3771
|7,3800
|% 0,09
|
|Euro
|8,8030
|8,8119
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7349
|9,7838
|% 0,08
|
|Frank
|8,1424
|8,1915
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9619
|1,9717
|% 0,13
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-12,62
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.120
|3.200
|-7,63
|
|Yarım
|1.508
|1.548
|-3,69
|
|Çeyrek
|756
|774
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,34
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