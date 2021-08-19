***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
19.08.2021 10:14
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
19/08/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 19/08/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959208
BIST
14:111.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,21
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:118,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0577
|Açılış
|: 8,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:119,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0664
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:11489,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,85
|Açılış
|: 489,51
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PENTA
|88,25
|11.472.550
|% 14,17
|
|DOBUR
|23,06
|2.060.970
|% 13,15
|
|KTSKR
|52,75
|79.438.143
|% 13,10
|
|DMSAS
|7,68
|52.795.746
|% 11,79
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|VAKKO
|10,51
|22.200.126
|% -7,73
|
|BRYAT
|384,30
|64.074.904
|% -7,51
|
|DARDL
|2,22
|8.515.595
|% -7,50
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,30
|437.507.347
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,78
|425.112.503
|% -3,23
|
|SISE
|8,72
|406.331.973
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|355.990.652
|% 0,00
|
|EREGL
|18,62
|333.825.191
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,87
|271.556.745
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,55
|164.355.914
|% -1,54
|
|ODAS
|1,42
|80.919.463
|% 5,19
|
|KRDMD
|7,78
|425.112.503
|% -3,23
|
|GARAN
|9,30
|437.507.347
|% -0,85
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5168
|8,5191
|% 0,84
|
|Euro
|9,9742
|9,9786
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,6219
|11,6802
|% 0,30
|
|Frank
|9,2446
|9,3002
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2635
|2,2748
|% 0,77
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,07
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|17,45
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|8,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,08
|66,08
|-2,15
|