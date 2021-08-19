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***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

19.08.2021 10:14



***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
19/08/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

Açıklama

             Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 19/08/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
 
Bilgilerinize arz ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959208


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