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***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

19.11.2021 10:46
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
19/08/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/11/2021
Açıklama

                   Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.), Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notunun 9,36 (%93,59) olduğunu teyit etmiştir.
 
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şeklinde ağırlıklandırılması ile 9,36 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibarıyla dağılımı sırasıyla "89,34", "95,05", "98,33" ve "93,57" dir.
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,36 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
 
Bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978655


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