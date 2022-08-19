***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
19.08.2022 09:48
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/08/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
19/08/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 19/08/2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057014
BIST
11:143.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 26,65
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.023
11:1418,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
11:1418,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
11:141.019,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.019,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler11:11
|HKTM
|13,31
|736.815
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|64.026.286
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|23.673.629
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|325.340.980
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|ALCTL
|31,86
|32.596.160
|% -8,24
|
|OZRDN
|16,28
|5.438.659
|% -7,92
|
|GZNMI
|42,96
|130.783.765
|% -6,32
|
|DENGE
|2,28
|28.418.698
|% -6,17
|
|THYAO
|69,75
|1.691.593.302
|% 0,14
|
|SISE
|25,96
|1.396.233.879
|% 1,80
|
|KRDMD
|12,32
|1.035.466.135
|% 4,85
|
|EREGL
|30,46
|1.009.400.670
|% 3,32
|
|TUPRS
|338,50
|780.707.698
|% 2,89
|
|YKBNK
|5,82
|692.749.405
|% -1,52
|
|SEGYO
|1,26
|115.589.697
|% -5,97
|
|EKGYO
|3,67
|316.749.806
|% 0,82
|
|KRDMD
|12,32
|1.035.466.135
|% 4,85
|
|ALBRK
|1,93
|139.210.984
|% -1,53
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0966
|18,1056
|% 0,15
|
|Euro
|18,2562
|18,2736
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,4718
|21,5795
|% -0,10
|
|Frank
|18,8259
|18,9393
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8044
|4,8285
|% 0,18
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-6,01
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.846
|6.912
|-25,00
|
|Yarım
|3.336
|3.379
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|96,11
|96,11
|-0,48
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:25KLMSN
Yüzde 4.04 oranında artışla 14.41 lira fiyatla işlem gören hissede 885, 022 adet işlem
-
11:24SEYKM
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 014, 759 adet işlem
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, VESTL
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 52 artarak (% 0.91 ) 2, 706
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, OYLUM, SEYKM, HKTM, DIRIT