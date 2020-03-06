***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 18:37
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.10.2014 ve 07.11.2014 tarihli özel durum açıklamalarımızda, Şirketimizin, ana ortağı Yaşar Holding A.Ş. nin 250 milyon ABD Doları nominal değerli ve 6 Mayıs 2020 vadeli yurt dışındaki tahvil ihracına, özel durum açıklamalarımızda adı geçen Topluluk şirketleri ile birlikte garantör olarak katıldığı kamuya açıklanmıştı. Bugün itibarıyla Yaşar Holding A.Ş. tarafından tahvil bedelinin 6 Nisan 2020 tarihinde ödenerek kapatılacağı yolunda Lüksemburg Borsası'nda bir açıklama yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825137
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
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|Önceki Kapanış
|: 111.815
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112.345
En Düşük
108.775
18:056,0841
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,0880
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8979
|7,9375
|% -0,04
|
|Frank
|6,4704
|6,5094
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|0,60
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,32
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,97
|45,97
|-4,02
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