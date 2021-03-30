***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 15:49
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil YİĞİTBAŞI'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921814
BIST
16:251.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:258,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1242
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:259,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0992
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
16:25450,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,83
|Açılış
|: 450,11
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ALCAR
|375,10
|113.809.510
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.438.207
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.332.373
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.759.111
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.783.872
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|20.239.920
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|43.878.605
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|198,20
|1.308.535.172
|% 7,14
|
|GARAN
|6,81
|1.294.365.478
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,92
|774.069.946
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,95
|717.665.540
|% 1,16
|
|BJKAS
|7,44
|708.643.209
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,92
|774.069.946
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,24
|438.706.933
|% 4,20
|
|GARAN
|6,81
|1.294.365.478
|% -1,16
|
|TSKB
|1,37
|236.511.995
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,13
|166.287.072
|% -0,88
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3116
|8,3135
|% 1,39
|
|Euro
|9,7468
|9,7621
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,3765
|11,4335
|% 1,22
|
|Frank
|8,7752
|8,8280
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2046
|2,2157
|% 1,24
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,00
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.967
|3.012
|-6,00
|
|Tam
|2.950
|3.026
|-10,04
|
|Yarım
|1.426
|1.464
|-4,86
|
|Çeyrek
|715
|732
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|-1,39
|
Seans Raporu
16:23
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-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 08 kaybederek (% -0.35 ) 1, 427
-
16:34SAMAT
Yüzde 4.11 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 296 adet işlem
-
16:32FADE
Yüzde 6.62 oranında artışla 19.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 294, 077 adet işlem
-
16:30DOCO
Yüzde 4.63 oranında artışla 669.60 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 725 adet işlem
-
16:29XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 16, 283.00 milyon TL de