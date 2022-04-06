***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil YİĞİTBAŞI'nın seçilmelerine karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016611BIST