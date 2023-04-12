***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 18:17
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Tunç Tuncer'in "Başkan Yardımcısı" (Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. ve Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den sorumlu) pozisyonuna atanmasına ve Sn.Tunç Tuncer'den boşalan "Genel Müdür" görevine Sn.Hüseyin Demir'in atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137031
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|2.123
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