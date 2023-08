***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklamalar: Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi (SFDA)'ni temsilen Türkiye'yi ziyaret eden heyetin, Şirketimizin de içerisinde yer aldığı kırmızı et sektöründe 5 firmaya verdiği ihracat vizesine istinaden Suudi Arabistan ile işlenmiş et ürünleri ihracatı yapmaya başlanacaktır.BAE Esma belgesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yer alan Emirates Standardization and Metrology Authority (ESMA) tarafından verilen bir uygunluk belgesidir. Bu belge, ürünlerin BAE pazarında güvenlik, kalite ve standartlara uygun olduğunu doğrular. Pınar Et ürünleri bu standarda uygun bulunmuş ve BAE MOCCAE bakanlık sisteminde onaylı tedarikçi olarak listelenmiştir.Yeni dönemde, pazara özel yeni ürünlerin çalışılması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.