PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Pınar Et İzmir Kampüsü İdari Binası, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk konusunda kayda değer bir başarı elde ederek enerji tüketiminde %33,7'lik , su tüketiminde %27'lik bir kazanım ile uluslararası bir ölçüt olarak kabul edilen LEED PLATİN Sertifikası'na layık görüldü.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.