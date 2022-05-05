***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. GIDA 10.618.442,95 2.483.636,47 TRY 23,39 İŞTİRAKDESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ 23.200.000,00 5.000.000,00 TRY 21,55 İŞTİRAKYAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. TİCARET 80.953.360,53 34.634.181,42 TRY 42,78 İŞTİRAKPINAR FOODS GmbH GIDA 5.056.350,00 2.272.500,00 EUR 44,94 İŞTİRAKBİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. GIDA 240.000,00 3.200,00 TRY 1,33 İŞTİRAKYAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 66.272.613,62 616.623,04 TRY 0,93 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026929BIST