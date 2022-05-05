***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2022 19:32
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. GIDA 10.618.442,95 2.483.636,47 TRY 23,39 İŞTİRAK
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ 23.200.000,00 5.000.000,00 TRY 21,55 İŞTİRAK
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. TİCARET 80.953.360,53 34.634.181,42 TRY 42,78 İŞTİRAK
PINAR FOODS GmbH GIDA 5.056.350,00 2.272.500,00 EUR 44,94 İŞTİRAK
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. GIDA 240.000,00 3.200,00 TRY 1,33 İŞTİRAK
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 66.272.613,62 616.623,04 TRY 0,93 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026929
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0885
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9576
En Düşük
14,8503
18:0515,8018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0897
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05904,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,75
|Açılış
|: 904,46
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9481
|14,9522
|% 0,61
|
|Euro
|15,7762
|15,7954
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3789
|18,4711
|% 0,42
|
|Frank
|15,0619
|15,1526
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9747
|3,9947
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,56
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,63
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,97
|