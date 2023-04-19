***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.04.2023 11:44
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN DEMİR Genel Müdür Tedarik Zinciri Direktörü
ORKUN NALDELEN Mali İşler ve Finans Direktörü Muhasebe Müdürü
HAKAN İSHAKOĞLU Fabrika Direktörü Üretim Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140007
BIST
15:085.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,06
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0819,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0821,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:081.229,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,35
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KOPOL
|39,40
|729.565.560
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|117.364.802
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,16
|342.946.915
|% 7,04
|
|IMASM
|51,45
|261.363.199
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.243.384
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|ONCSM
|90,85
|47.262.944
|% -5,46
|
|SMART
|8,08
|43.332.813
|% -5,16
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|THYAO
|134,20
|1.585.267.225
|% -1,47
|
|KOZAA
|48,22
|1.373.047.414
|% 3,65
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|EKGYO
|6,69
|461.110.816
|% -0,30
|
|YKBNK
|10,18
|472.543.894
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,87
|528.045.737
|% -1,17
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3965
|19,4017
|% 0,00
|
|Euro
|21,2672
|21,2968
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,9934
|24,1138
|% -0,16
|
|Frank
|21,4894
|21,6188
|% -0,30
|
|Riyal
|5,1581
|5,1839
|% 0,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-32,10
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,81
|
|Cumhuriyet
|8.892
|9.027
|61,00
|
|Tam
|8.920
|9.076
|26,00
|
|Yarım
|4.356
|4.444
|13,00
|
|Çeyrek
|2.178
|2.228
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,29
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,71
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23BURVA
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 36.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 042 adet işlem
-
15:21SMART
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 280, 728 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 05 kaybederek (% -0.29 ) 5, 521
-
15:20XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 23, 568.00 milyon TL de
-
15:19BURVA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 389 adet işlem