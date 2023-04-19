***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHÜSEYİN DEMİR Genel Müdür Tedarik Zinciri DirektörüORKUN NALDELEN Mali İşler ve Finans Direktörü Muhasebe MüdürüHAKAN İSHAKOĞLU Fabrika Direktörü Üretim Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140007BIST