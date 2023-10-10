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***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.10.2023 15:22
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
İDİL YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye YOKTUR Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
NALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye YOKTUR Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KEMAL SEMERCİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SEÇKİN ŞENOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.10.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203828


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Tam 11.248 11.336 4,00  
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Çeyrek 2.812 2.843 1,00  
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