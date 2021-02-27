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***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.02.2021 01:52



***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
Karar Sayısı
2021 / 7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                           SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizce hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'nin 26.02.2021 tarih ve 2021/7 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özsermaye değişim tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda  
1.  Tarafımızdan incelendiğini,
2.  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
3.  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
SPK' nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu' nun ("KYBF") tarafımızca incelendiğini ve söz konusu raporların SPK' nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ile anılan kararda belirlenmiş usul ve esaslara uygun hazırlanmış olduğunu,
beyan ederiz.
 Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
 
 
     Kemal SEMERCİLER                     Sezai BEKGÖZ                        Tunç TUNCER                 
 Denetim Komitesi Başkanı         Denetim Komitesi Üyesi                        Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913741


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