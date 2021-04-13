***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2021 17:03
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in ve üyeliklere Sn. Sezai Bekgöz ve Sn. Fatma Dilek Yardım'ın atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Sezai Bekgöz'ün, üyeliklere Sn. Kemal Semerciler, Sn. Fatma Dilek Yardım ve Sn. Yılmaz Gökoğlu'nun atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere Sn. Sezai Bekgöz, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Tolga Bağcı'nın atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927508
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