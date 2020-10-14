***PETUN* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.10.2020 09:14
***PETUN******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PETUN, PNSUT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,225 TL Teorik Fiyat: 25,375 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). PNSUT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1081292 TL Teorik Fiyat: 22,572 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881372
BIST
11:591.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
11:597,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9512
En Düşük
7,9010
11:599,3248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:59485,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,73
|Açılış
|: 485,28
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:59
|ESEN
|12,43
|723.339
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.434.354
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.235.633
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|957.276
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.418.781
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.694.224
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,73
|498.002.232
|% -2,85
|
|SISE
|6,80
|422.317.331
|% 0,89
|
|GARAN
|7,12
|380.789.140
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,63
|333.062.025
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|329.072.086
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,73
|498.002.232
|% -2,85
|
|EKGYO
|1,91
|329.072.086
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|191.764.373
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,63
|333.062.025
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,15
|155.273.538
|% -0,92
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9480
|7,9512
|% 0,41
|
|Euro
|9,3225
|9,3248
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2263
|10,2776
|% 0,13
|
|Frank
|8,6562
|8,7083
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1119
|2,1225
|% 0,34
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|7,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.197
|3.276
|21,05
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|10,18
|
|Çeyrek
|775
|792
|5,09
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,05
|
|B. Petrol
|42,57
|42,57
|0,13
|
Seans Raporu
11:59
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12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 48 artarak (% 0.50 ) 1, 304
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12:10KLNMA
Yüzde 9.95 oranında artışla 59.65 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 943 adet işlem
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12:06XU100
Endeks 1, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 7, 402.00 milyon TL de