***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
30.07.2021 21:54
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2021
Karar Sayısı
2021/53
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
SORUMLULUK BEYANI
Karar No : 2021/ 53
Karar Tarihi : 30.07.2021
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, (II.14.2) SAYILI "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ"NİN, 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri, Fon İçtüzüğü hükümleri ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine uygunluk çerçevesinde
RBH – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU
RBK – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM FONU
RBA – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN FONU
RBT – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
RBV – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
PVK - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ SERBEST FON
AG7 – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
ALBTS – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BATIŞEHİR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
ALONE – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE TOWER GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
ALDUK – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÜKKÂN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
OYZ- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEREKET KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
OYE - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESKİM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
OFG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FORM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
OYK - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARSA KAPISI KATILIM GSYF
PFG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FTC - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
CTY - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş START-UP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
PEG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş İNOVASYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
PBV- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
AG9- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ GSYF
PAG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş AKILLI ŞEHİRLER GSYF
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2021-30.06.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,
• Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,
• Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
• Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953746
BIST