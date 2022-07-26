***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/07/2022Karar Sayısı2022/61SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNSORUMLULUK BEYANIKarar No : 2022/ 61Karar Tarihi : 26.07.2022SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, (II.14.2) SAYILI "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ"NİN, 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANANYATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri, Fon İçtüzüğü hükümleri ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine uygunluk çerçevesindeALBTS - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BATIŞEHİR GAYRİMENKUL YATIRIM FONUALONE - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE TOWER GAYRİMENKUL YATIRIM FONUOYZ- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEREKET KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONUOYE - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESKİM GAYRİMENKUL YATIRIM FONUOYK- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARSA KAPISI KATILIM GYFPBA- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALBATROS GAYRİMENKUL YATIRIM FONUPAT- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU VE TRAKYA GYFPKA- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONUBKA- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANKA GAYRİMENKUL YATIRIM FONUAG9- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ GSYFPAG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş AKILLI ŞEHİRLER GSYFPIG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAZILIM TEKNOLOJİLERİ GSYFPGG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş MATTE TEKNOLOJİ GSYFOYR - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KATILIM SİGORTA ŞİRKETLERİ GSYFPIH - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ASSET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUPII - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş MEDİLA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUSermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2022-30.06.2022 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,• Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,• Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,• Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047847BIST