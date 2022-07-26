***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
26.07.2022 18:13
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/07/2022
Karar Sayısı
2022/61
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
SORUMLULUK BEYANI
Karar No : 2022/ 61
Karar Tarihi : 26.07.2022
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, (II.14.2) SAYILI "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ"NİN, 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri, Fon İçtüzüğü hükümleri ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine uygunluk çerçevesinde
ALBTS - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BATIŞEHİR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
ALONE - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE TOWER GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
OYZ- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEREKET KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
OYE - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESKİM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
OYK- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARSA KAPISI KATILIM GYF
PBA- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALBATROS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
PAT- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU VE TRAKYA GYF
PKA- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
BKA- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANKA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
AG9- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ GSYF
PAG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş AKILLI ŞEHİRLER GSYF
PIG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAZILIM TEKNOLOJİLERİ GSYF
PGG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş MATTE TEKNOLOJİ GSYF
OYR - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KATILIM SİGORTA ŞİRKETLERİ GSYF
PIH - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ASSET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
PII - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş MEDİLA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2022-30.06.2022 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,
• Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,
• Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
• Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047847
BIST