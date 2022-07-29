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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

29.07.2022 20:17
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2022
Karar Sayısı
2022/63
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                               FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
SORUMLULUK BEYANI
 
Karar No              : 2022/ 63
Karar Tarihi         : 29.07.2022
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, (II.14.2) SAYILI "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ"NİN, 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri, Fon İçtüzüğü hükümleri ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine uygunluk çerçevesinde
PJG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OSTİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
OFG- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FORM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
AG7- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
ALDUK- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÜKKAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
FTC - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
PFG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
PBV - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİLİŞİM VADİSİ GSYF
PEG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVASYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
APYVC - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. START-UP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
APYKS - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GSYF
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2022-30.06.2022 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,
•              Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,
•              Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
•              Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049692


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Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
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Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
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