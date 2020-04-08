***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2020 12:23
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020/1.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 3,86805079
EMLAK KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 0,96701269
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 4,83506348
QNB FINANS YATIRIM A.S. 11.866,57 % 0,00525 % 0,02295 % 437,1456081
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 4,83506348
VAKIF KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 16,82602094
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 26,88295299
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836384
BIST
13:1892.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 225,75
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
13:186,7728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
13:187,3847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
13:18359,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,14
|Açılış
|: 359,70
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.043.914
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.273.759
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.944.129
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|46.319.005
|% 9,94
|
|IDEAS
|2,66
|489.646
|% 9,92
|
|TDGYO
|2,82
|2.047.780
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|69.018
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|64.469
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|86.953
|% -8,16
|
|MEMSA
|0,27
|161.596
|% -6,90
|
|PGSUS
|41,88
|493.702.590
|% 3,97
|
|ASELS
|24,58
|433.493.878
|% 0,74
|
|THYAO
|9,54
|416.560.354
|% 0,10
|
|GARAN
|7,82
|297.781.881
|% 0,13
|
|SASA
|8,86
|275.452.052
|% -0,89
|
|GSRAY
|2,35
|205.863.255
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,02
|70.766.177
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,42
|211.990.925
|% 1,48
|
|IHLAS
|0,56
|27.921.414
|% 1,82
|
|YKBNK
|1,88
|85.458.140
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3373
|8,3791
|% 0,21
|
|Frank
|6,9524
|6,9942
|% 0,07
|
|Riyal
|1,7982
|1,8073
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|3,10
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,02
|
|B. Petrol
|32,13
|32,13
|0,26
|