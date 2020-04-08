***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2020 12:24
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020/1.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 61,6163912
QNB FINANS YATIRIM A.S. 17,05 % 0,002575 % 0,001003 % 19,11029703
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 12,31404167
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836387
BIST
17:0392.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 502,13
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:036,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0318
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:037,4019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:03360,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,45
|Açılış
|: 360,04
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.092.434
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|24.118.235
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|9.146.877
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.124
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,22
|895.988.637
|% 4,82
|
|ASELS
|24,70
|745.061.914
|% 1,23
|
|THYAO
|9,51
|720.626.119
|% -0,21
|
|SASA
|9,06
|592.591.452
|% 1,34
|
|GARAN
|7,83
|562.767.985
|% 0,26
|
|GSRAY
|2,36
|346.375.283
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,02
|313.094.045
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,04
|101.899.109
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,49
|318.428.925
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,88
|162.760.192
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3775
|8,4195
|% 0,69
|
|Frank
|6,9608
|7,0027
|% 0,19
|
|Riyal
|1,7986
|1,8077
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|2,86
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,33
|32,33
|0,46
|
Seans Raporu
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17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 416, 26 artarak (% 0.48 ) 87, 840
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17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, SAYAS, IDEAS, METAL, EKIZ, SERVE, KERVN
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17:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCEY, MEMSA, EGCYO, UZERB, ACSEL
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17:14
ARENA, BURVA, BUCIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:14
EGCEY, ISBTR, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında