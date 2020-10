***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2020/3.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 60,28968EMLAK KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 3,889657KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 12,317247QNB FINANS YATIRIM A.S. 47.941,97 % 0,00525 % 0,062159 % 1.185,811029TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 78,830378VAKIF KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 52,121401ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 83,692449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880282BIST