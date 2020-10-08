***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2020 20:18
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020/3.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 60,28968
EMLAK KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 3,889657
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 12,317247
QNB FINANS YATIRIM A.S. 47.941,97 % 0,00525 % 0,062159 % 1.185,811029
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 78,830378
VAKIF KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 52,121401
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 83,692449
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880282
BIST