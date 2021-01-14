***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 10:12
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
RBH-2020/4.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 32,060125
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.455,58 % 0,015748 % 0,083725 % 531,665673
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 246,45 % 0,005251 % 0,001061 % 20,199295
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 30,123608
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 20,656188
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902010
BIST
12:521.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:527,3855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
12:528,9966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
12:52437,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,23
|Açılış
|: 437,09
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:52
|YAPRK
|117,80
|24.766.276
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|98.381.491
|% -9,96
|
|LUKSK
|33,10
|3.312.728
|% -5,70
|
|DAGI
|8,45
|40.834.214
|% -5,69
|
|RODRG
|14,84
|2.738.403
|% -5,24
|
|SAFKR
|11,62
|130.523.103
|% -5,07
|
|THYAO
|13,39
|1.189.623.717
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,70
|1.012.050.049
|% -2,12
|
|TCELL
|17,12
|635.019.908
|% -0,17
|
|SISE
|7,82
|609.358.554
|% -2,01
|
|FENER
|40,16
|572.142.399
|% 3,03
|
|DOHOL
|3,70
|1.012.050.049
|% -2,12
|
|SKBNK
|1,65
|377.112.506
|% 3,12
|
|TSKB
|1,91
|336.784.770
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,45
|336.068.896
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|1.189.623.717
|% 0,83
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3796
|7,3855
|% -0,23
|
|Euro
|8,9897
|8,9966
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0489
|10,0993
|% -0,11
|
|Frank
|8,2874
|8,3373
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9618
|1,9716
|% -0,30
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-7,26
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-44,29
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,42
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|