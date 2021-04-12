***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2021 09:24
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
RBV-2021/1.DÖNEM ARAC % 0 % 0 % 5,87751
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 9,79585
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 7,83668
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 8.024,81 % 0,00525 % 0,015722 % 299,46593
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 76,407632
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 63,633844
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 54,073094
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926509
BIST
12:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:108,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:109,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0242
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:10458,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 458,04
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PENGD
|4,51
|79.474.086
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|475.053
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|613.903
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|94.407.941
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.687.121
|% -9,88
|
|KRTEK
|15,55
|3.669.831
|% -7,99
|
|VAKKO
|12,26
|40.829.526
|% -7,96
|
|NTGAZ
|15,96
|802.628.364
|% -3,45
|
|BJKAS
|12,29
|369.254.419
|% 9,93
|
|EREGL
|16,39
|360.902.724
|% 0,49
|
|GARAN
|6,63
|303.104.635
|% -0,15
|
|PETKM
|6,08
|288.008.091
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,84
|166.013.352
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|168.009.358
|% -0,95
|
|TSKB
|1,35
|83.964.178
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,13
|63.366.095
|% -0,88
|
|IHLAS
|0,64
|36.503.176
|% -3,03
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1659
|8,1733
|% 0,23
|
|Euro
|9,7203
|9,7274
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2237
|11,2799
|% 0,73
|
|Frank
|8,8176
|8,8707
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1773
|2,1882
|% 0,43
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,88
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|4,79
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|2,32
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,16
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|0,30
|