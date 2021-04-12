***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarRBV-2021/1.DÖNEM ARAC % 0 % 0 % 5,87751EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 9,79585KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 7,83668QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 8.024,81 % 0,00525 % 0,015722 % 299,46593TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 76,407632VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 63,633844ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 54,073094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926509BIST