***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2021 09:25
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
RBK-2021/1.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 132,11973
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 191,12 % 0,005251 % 0,003984 % 75,877184
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 100,57982
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 20,845559
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926512
BIST
12:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:108,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:109,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0242
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:10458,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 458,04
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PENGD
|4,51
|79.474.086
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|475.053
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|613.903
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|94.407.941
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.687.121
|% -9,88
|
|KRTEK
|15,55
|3.669.831
|% -7,99
|
|VAKKO
|12,26
|40.829.526
|% -7,96
|
|NTGAZ
|15,96
|802.628.364
|% -3,45
|
|BJKAS
|12,29
|369.254.419
|% 9,93
|
|EREGL
|16,39
|360.902.724
|% 0,49
|
|GARAN
|6,63
|303.104.635
|% -0,15
|
|PETKM
|6,08
|288.008.091
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,84
|166.013.352
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|168.009.358
|% -0,95
|
|TSKB
|1,35
|83.964.178
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,13
|63.366.095
|% -0,88
|
|IHLAS
|0,64
|36.503.176
|% -3,03
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1659
|8,1733
|% 0,23
|
|Euro
|9,7203
|9,7274
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2237
|11,2799
|% 0,73
|
|Frank
|8,8176
|8,8707
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1773
|2,1882
|% 0,43
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-5,50
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,24
|63,24
|0,29
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:23XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 6, 325.00 milyon TL de
-
12:22AVGYO
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 885, 521 adet işlem
-
12:21MRGYO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 062, 533 adet işlem
-
12:20TSPOR
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 574, 439 adet işlem
-
12:19DOBUR
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 212 adet işlem