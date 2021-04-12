***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2021 09:26
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
RBH-2020-1/1.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 7,896973
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.393,62 % 0,015779 % 0,009197 % 58,28743
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 1.380,73 % 0,005754 % 0,000948 % 16,476976
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 211,84 % 0,000815 % 0,000145 % 17,854025
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 5,34 % 0,000004 % 0,000004 % 89,977421
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 39,484864
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 5,1502
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926513
BIST