***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2021 11:29
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/2.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ BANKASI A.Ş. 2.567,79 % 0,035667 % 0,028185 % 79,02131
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 185,05 % 0,00525 % 0,002031 % 38,687657
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 271,277148
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 13,171458
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948411
BIST
11:151.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,52
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:158,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0362
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:1510,3188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0683
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:15506,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,71
|Açılış
|: 506,48
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:15
|TUREX
|11,57
|9.936.085
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|MAKTK
|2,92
|37.486.215
|% 6,57
|
|PINSU
|7,47
|4.353.998
|% 6,26
|
|LOGO
|39,00
|73.460.474
|% 5,92
|
|SNGYO
|4,23
|14.064.344
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,45
|18.181.642
|% -9,84
|
|KATMR
|3,23
|39.519.935
|% -6,38
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|128,10
|42.338.123
|% -5,25
|
|GARAN
|8,64
|244.131.442
|% -1,03
|
|THYAO
|13,77
|176.781.957
|% -0,58
|
|PETKM
|5,36
|167.067.213
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,12
|117.925.710
|% 5,40
|
|FENER
|38,60
|105.813.753
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|89.811.227
|% 0,53
|
|TSKB
|1,27
|51.866.357
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|63.184.355
|% -3,47
|
|PETKM
|5,36
|167.067.213
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|65.853.321
|% -0,88
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7190
|8,7215
|% 0,42
|
|Euro
|10,3137
|10,3188
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9731
|12,0332
|% 0,18
|
|Frank
|9,4297
|9,4865
|% 0,92
|
|Riyal
|2,3169
|2,3285
|% 0,34
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,14
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|-0,72
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:26XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 775.00 milyon TL de
-
11:24KATMR
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 066, 281 adet işlem
-
11:23AGYO
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 100, 820 adet işlem
-
11:22ERBOS
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 128.00 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 971 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KRDMD, TTKOM