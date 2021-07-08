***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2021 11:30
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/2.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 282,284389
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 323,21 % 0,005251 % 0,006737 % 128,316761
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 1.943,998603
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 381,953171
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 31,268338
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948412
BIST
12:031.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,50
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
12:038,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0180
|Açılış
|: 8,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
12:0310,3071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0566
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
12:03507,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,18
|Açılış
|: 507,95
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler12:03
|TUREX
|11,57
|10.213.290
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|BIOEN
|28,46
|166.688.836
|% 6,67
|
|MAVI
|59,00
|23.686.708
|% 4,15
|
|BASCM
|11,76
|30.647
|% 3,89
|
|SNGYO
|4,23
|14.166.368
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.954.587
|% -9,95
|
|SANEL
|4,62
|2.567.360
|% -8,51
|
|KATMR
|3,19
|49.649.158
|% -7,54
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|BIOEN
|28,46
|166.688.836
|% 6,67
|
|KOZAL
|109,40
|122.662.880
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,90
|91.928.111
|% 0,00
|
|BERA
|12,44
|74.902.718
|% 0,57
|
|GWIND
|3,78
|68.858.532
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,90
|91.928.111
|% 0,00
|
|ODAS
|1,96
|64.961.003
|% -2,97
|
|PEKGY
|1,23
|38.558.154
|% -0,81
|
|GWIND
|3,78
|68.858.532
|% 1,34
|
|KATMR
|3,19
|49.649.158
|% -7,54
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7000
|8,7033
|% 0,21
|
|Euro
|10,3020
|10,3071
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9691
|12,0291
|% 0,14
|
|Frank
|9,4513
|9,5083
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3147
|2,3263
|% 0,25
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,18
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|21,65
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|10,47
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,91
|