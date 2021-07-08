***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2021 11:30
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/2.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 7,896973
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.589,33 % 0,015585 % 0,012078 % 77,499762
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 1.642,4 % 0,006795 % 0,001128 % 16,596839
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 17,854025
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 5,34 % 0,000003 % 0,000004 % 116,926699
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 50,361399
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 5,1502
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948413
BIST