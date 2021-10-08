***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2021 11:02
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/3.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 22,075697
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 81,995446
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 585,42 % 0,0054 % 0,011539 % 213,694893
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 1.380,096169
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 16,753877
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 9,855222
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 62,087898
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968428
BIST