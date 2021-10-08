***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2021 11:02
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/3.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ BANKASI A.Ş. 2.769,77 % 0,036056 % 0,031868 % 88,382804
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 195,03 % 0,00525 % 0,002244 % 42,741265
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 460,018853
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 18,408774
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968431
BIST
12:171.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:178,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0455
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:1710,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0381
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:17504,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,60
|Açılış
|: 504,27
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:17
|PKENT
|3.520,00
|25.676.417
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.218.806
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,60
|2.663.886
|% 8,82
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,78
|38.519.185
|% 6,13
|
|SEYKM
|14,58
|2.056.247
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.666.882
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.936.354
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,19
|511.014.022
|% -0,64
|
|SASA
|27,10
|502.601.956
|% 1,42
|
|THYAO
|14,22
|493.856.776
|% 0,71
|
|GARAN
|9,38
|417.026.375
|% -0,11
|
|EREGL
|16,93
|259.072.992
|% -0,18
|
|EKGYO
|1,79
|233.297.659
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|235.411.339
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|511.014.022
|% -0,64
|
|ODAS
|1,46
|97.099.308
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,58
|154.243.760
|% 0,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9167
|8,9205
|% 0,51
|
|Euro
|10,3066
|10,3134
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,1034
|12,1641
|% 0,53
|
|Frank
|9,5558
|9,6133
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3717
|2,3836
|% 0,57
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,92
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.389
|44,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|3,57
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|1,72
|
|Çeyrek
|805
|824
|0,87
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|