***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 08:48
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/4.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 19,209269
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 69,6336
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 1.537,64 % 0,00525 % 0,026372 % 502,307027
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 1.841,327003
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 14,578463
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 17,151133
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 95,188788
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 143,76 % 0,001975 % 0,002466 % 124,860248
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993283
BIST