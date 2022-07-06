***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2022 18:07
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
RBA-2022/2.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.C. İŞ BANKASI A.Ş. 3.136,15 % 0,032538 % 0,019115 % 58,748424
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 769,35 % 0,00525 % 0,004689 % 89,318683
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 325,68983
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 49,614458
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 100,78 % 0,002044 % 0,000614 % 30,049051
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042336
BIST