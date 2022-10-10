***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 17:47
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
RBT-2022/3.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 17,393254
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 1.240,73 % 0,005251 % 0,026975 % 513,761812
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 1.437,065505
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 50,005606
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 50,657853
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 38,047743
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 282,67 % 0,002009 % 0,006146 % 305,903858
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070198
BIST