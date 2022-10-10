***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 17:48
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
PVK-2022/3.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 37,24457
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 136,966188
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 186.915,13 % 0,005203 % 0,035792 % 687,853319
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 115,975186
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 243,603532
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 205,800663
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.350 % 0,00147 % 0,001407 % 95,744396
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070202
BIST