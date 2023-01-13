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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.01.2023 20:47
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

AL5-2022/4.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 185,909872



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102326


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MANAS 11,37 103.276.399 % 10,02  
ONCSM 37,40 6.427.901 % 10,00  
BRKSN 9,90 3.317.334 % 10,00  
BFREN 4.875,20 160.192.697 % 10,00  
KNFRT 15,07 22.384.004 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7914 18,8080 % 0,13  
Euro 20,3528 20,3808 % -0,06  
Sterlin 22,9194 23,0344 % 0,22  
Frank 20,2021 20,3238 % 0,23  
Riyal 4,9895 5,0145 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 21,86  
Altın Gr. 1.160 1.160 13,55  
Cumhuriyet 7.780 7.897 71,00  
Tam 7.880 7.959 149,00  
Yarım 3.840 3.894 72,00  
Çeyrek 1.926 1.947 36,00  
Gümüş.Ons 24,24 24,27 0,47  
Gümüş Gr. 14,63 14,66 0,29  
B. Petrol 84,91 84,91 0,88  
Seans Raporu 18:05
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