***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2023 20:55
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
RBA-2023/3.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.C. İŞ BANKASI A.Ş. 55.560,75 % 0,031739 % 0,035026 % 110,356597
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 17.377,47 % 0,00574 % 0,010955 % 190,835063
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. % 524,846152
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. % 2,458585
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.563,48 % 0,014644 % 0,012963 % 88,522209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206318
BIST