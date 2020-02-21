***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-270.938 -723.640Net Dönem Karı (Zararı)207.909 36.532NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-172.042 2.277Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -170.186 -22.845Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.856 25.122İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-476.991 -785.294Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.062Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.974 3.172İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-477.903 -788.466FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-441.124 -746.485Alınan Faiz10 170.186 22.845FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI247.600 780.827Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 4.172.301 919.425Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -3.924.701 -138.598YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.338 57.187NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.338 57.187DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.187DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.849 57.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.849 57.718Diğer Alacaklar5,12 1.062Finansal Varlıklar6,12 1.243.103 762.813TOPLAM VARLIKLAR1.278.014 820.531YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5,12 5.146 3.172TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.146 3.172TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.272.868 817.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı