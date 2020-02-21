***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.02.2020 17:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-270.938 -723.640
Net Dönem Karı (Zararı)
207.909 36.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-172.042 2.277
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -170.186 -22.845
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.856 25.122
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-476.991 -785.294
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.974 3.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-477.903 -788.466
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-441.124 -746.485
Alınan Faiz
10 170.186 22.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
247.600 780.827
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 4.172.301 919.425
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -3.924.701 -138.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.338 57.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.338 57.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.849 57.187
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.849 57.718
Diğer Alacaklar
5,12 1.062
Finansal Varlıklar
6,12 1.243.103 762.813
TOPLAM VARLIKLAR
1.278.014 820.531
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5,12 5.146 3.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.146 3.172
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.272.868 817.359
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı