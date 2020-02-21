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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.02.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-270.938 -723.640
Net Dönem Karı (Zararı)
207.909 36.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-172.042 2.277
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -170.186 -22.845
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.856 25.122
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-476.991 -785.294
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.974 3.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-477.903 -788.466
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-441.124 -746.485
Alınan Faiz
10 170.186 22.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
247.600 780.827
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 4.172.301 919.425
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -3.924.701 -138.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.338 57.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.338 57.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.849 57.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.849 57.718
Diğer Alacaklar
5,12 1.062
Finansal Varlıklar
6,12 1.243.103 762.813
TOPLAM VARLIKLAR
1.278.014 820.531
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,12 5.146 3.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.146 3.172
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.272.868 817.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı



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ESCOM 3,12 9.307.167 % 14,71  
RHEAG 1,98 5.258.965 % 13,79  
SAYAS 3,65 7.066.394 % 13,35  
RYGYO 9,38 95.262.242 % 13,29  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8959 7,9355 % 0,77  
Frank 6,2142 6,2516 % 0,62  
Riyal 1,6270 1,6351 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.646 25,80  
Altın Gr. 323 323 5,39  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,56 18,60 0,21  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 0,04  
B. Petrol 57,89 57,89 -1,42  
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