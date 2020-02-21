***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.082 -1.563.487Net Dönem Karı (Zararı)418.297 -130.684NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER358.580 122.821Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-25.420 -7.452Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler384.000 129.082Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.191İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-908.379 -1.563.076Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler365 -1.427Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler681 3.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-909.425 -1.565.642FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR 25.420 7.452FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.773 1.622.699Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit603.312 1.627.678Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-551.539 -4.979YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.309 59.212NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.309 59.212DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.903 59.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.902 59.637Diğer Alacaklar5 1.062 1.427Finansal Varlıklar6 1.960.795 1.434.944TOPLAM VARLIKLAR1.966.759 1.496.008YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5,12 4.674 3.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.674 3.993TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.962.085 1.492.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 1.492.015Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)418.297 -130.684Katılma Payı İhraç Tutarı (+)603.995 1.627.678Katılma Payı İade Tutarı (-)-552.222 -4.979TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 1.962.085 1.492.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 25.420Temettü Gelirleri10 7.452Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 47.923 -1.191Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 382.987 -129.082Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 1.427ESAS FAALİYET GELİRLERİ456.330 -121.394Yönetim Ücretleri8 -19.951 -3.931Saklama Ücretleri8 -2.993 -611Denetim Ücretleri8 -4.809 -2.360Kurul Ücretleri8 -376Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.741 -535Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.163 -1.853ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -38.033 -9.290ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)418.297 -130.684NET DÖNEM KARI (ZARARI)418.297 -130.684DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)418.297 -130.684http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820878BIST