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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.02.2020 17:05
GÜNCEL HABERLER



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.082 -1.563.487
Net Dönem Karı (Zararı)
418.297 -130.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
358.580 122.821
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.420 -7.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
384.000 129.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.191
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-908.379 -1.563.076
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
365 -1.427
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
681 3.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-909.425 -1.565.642
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR 25.420 7.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.773 1.622.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
603.312 1.627.678
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-551.539 -4.979
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.309 59.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.309 59.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.903 59.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.902 59.637
Diğer Alacaklar
5 1.062 1.427
Finansal Varlıklar
6 1.960.795 1.434.944
TOPLAM VARLIKLAR
1.966.759 1.496.008
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,12 4.674 3.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.674 3.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.962.085 1.492.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 1.492.015
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
418.297 -130.684
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
603.995 1.627.678
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-552.222 -4.979
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.962.085 1.492.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 25.420
Temettü Gelirleri
10 7.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 47.923 -1.191
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 382.987 -129.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.427
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
456.330 -121.394
Yönetim Ücretleri
8 -19.951 -3.931
Saklama Ücretleri
8 -2.993 -611
Denetim Ücretleri
8 -4.809 -2.360
Kurul Ücretleri
8 -376
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.741 -535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.163 -1.853
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -38.033 -9.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
418.297 -130.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
418.297 -130.684
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
418.297 -130.684



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820878


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Yarım 1.031 1.058 22,73  
Çeyrek 517 529 11,37  
Gümüş.Ons 18,55 18,60 0,20  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 0,05  
B. Petrol 58,45 58,45 -0,86  
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