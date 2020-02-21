***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-203.328 -758.558Net Dönem Karı (Zararı)143.818 -56.743NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER108.830 50.514Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-28.773 -13.243Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler47.748Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler137.603 16.009İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-499.079 -765.572Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.882 -7.154Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.165 4.119İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-497.796 -762.537FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-246.431 -771.801Alınan Faiz43.103 13.243FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI286.490 803.995Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.662.546 834.701Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.376.056 -30.706YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.162 45.437NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.162 45.437DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 128.599 45.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 128.603 45.437Diğer Alacaklar5,12 1.268 7.154Finansal Varlıklar6 1.058.973 698.780TOPLAM VARLIKLAR1.188.844 751.371YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5,12 11.284 4.119TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.284 4.119TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.177.560 747.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 747.252Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)143.818 -56.743Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.662.546 834.701Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.376.056 -30.706TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 1.177.560 747.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 28.773 13.243Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 15.852 -16.009Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar137.603 -47.748Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 3.853ESAS FAALİYET GELİRLERİ182.228 -46.661Yönetim Ücretleri8 -13.557 -2.491Saklama Ücretleri8 -9.656 -2.730Denetim Ücretleri8 -4.809 -2.360Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.036 -648Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.352 -1.853ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-38.410 -10.082ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)143.818 -56.743NET DÖNEM KARI (ZARARI)143.818 -56.743DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)143.818 -56.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820879BIST