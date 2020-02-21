***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.02.2020 17:06
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.328 -758.558
Net Dönem Karı (Zararı)
143.818 -56.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
108.830 50.514
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.773 -13.243
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
47.748
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
137.603 16.009
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-499.079 -765.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.882 -7.154
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.165 4.119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-497.796 -762.537
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-246.431 -771.801
Alınan Faiz
43.103 13.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
286.490 803.995
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.662.546 834.701
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.376.056 -30.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.162 45.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.162 45.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 128.599 45.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 128.603 45.437
Diğer Alacaklar
5,12 1.268 7.154
Finansal Varlıklar
6 1.058.973 698.780
TOPLAM VARLIKLAR
1.188.844 751.371
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5,12 11.284 4.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.284 4.119
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.177.560 747.252
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 747.252
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
143.818 -56.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.662.546 834.701
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.376.056 -30.706
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.177.560 747.252
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 28.773 13.243
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 15.852 -16.009
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
137.603 -47.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 3.853
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
182.228 -46.661
Yönetim Ücretleri
8 -13.557 -2.491
Saklama Ücretleri
8 -9.656 -2.730
Denetim Ücretleri
8 -4.809 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.036 -648
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.352 -1.853
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.410 -10.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.818 -56.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
143.818 -56.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
143.818 -56.743
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820879
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